Дума в течение недели подготовит план реализации послания президента

По словам Володина, реализация послания – приоритет Госдумы. В течение недели пройдет обсуждение этих вопросов вместе с профильными комитетами ГД, сообщил спикер.

Председатель ГД уточнил, что за это время парламентарии подготовят детальный план реализации послания.

Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены социально значимые законопроекты в рамках реализации президентского послания. Депутаты обсудят поправки, регулирующие выплату детских пособий, оплату больничных.

Также Дума обсудит поправку о пособии женщинам, вставшим на медицинский учет в первые месяцы беременности. Выплата будет равна половине прожиточного минимума.

Еще одна инициатива – ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его будут получать родители из неполных семей с доходом, который не превышает величины прожиточного минимума в регионе.