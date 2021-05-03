 

Дума в течение недели подготовит план реализации послания президента

03.05.2021, 17:24, Разное
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По словам Володина, реализация послания – приоритет Госдумы. В течение недели пройдет обсуждение этих вопросов вместе с профильными комитетами ГД, сообщил спикер.

Председатель ГД уточнил, что за это время парламентарии подготовят детальный план реализации послания.

Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены социально значимые законопроекты в рамках реализации президентского послания. Депутаты обсудят поправки, регулирующие выплату детских пособий, оплату больничных.

Также Дума обсудит поправку о пособии женщинам, вставшим на медицинский учет в первые месяцы беременности. Выплата будет равна половине прожиточного минимума.

Еще одна инициатива – ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его будут получать родители из неполных семей с доходом, который не превышает величины прожиточного минимума в регионе.



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