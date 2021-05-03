Экс-глава корпорации развития Дальнего Востока назначен замглавы Минприроды
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего гендиректора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) заместителем министра природных ресурсов и экологии России.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», – говорится в документе.
Ранее Тетенькин занимал пост генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
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