 

«Октоберфест – 2021» отменили из-за коронавируса

03.05.2021, 17:12, Новости дня
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Пивной фестиваль «Октоберфест», который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе в Мюнхене, отменили из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство dpa.

Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября. Около шести миллионов человек со всего мира ежегодно участвуют в «Октоберфесте», передает РИА «Новости». 

Отмечается, что международный характер мероприятия стал основанием для того, чтобы организаторы склонились к решению об его отмене в 2021 году. Угроза заражения коронавирусом остается высокой на второй год пандемии.

В прошлом году «Октоберфест» также был отменен из-за пандемии коронавируса. 



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