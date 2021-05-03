«Октоберфест – 2021» отменили из-за коронавируса

Пивной фестиваль «Октоберфест», который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе в Мюнхене, отменили из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство dpa.

Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября. Около шести миллионов человек со всего мира ежегодно участвуют в «Октоберфесте», передает РИА «Новости».

Отмечается, что международный характер мероприятия стал основанием для того, чтобы организаторы склонились к решению об его отмене в 2021 году. Угроза заражения коронавирусом остается высокой на второй год пандемии.

В прошлом году «Октоберфест» также был отменен из-за пандемии коронавируса.