Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы

Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии от признаков менопаузы. Результаты проведенного исследования показали, что многие женщины среднего возраста могут жить с повышенным давлением, которое не дает о себе знать. Симптомы, проявляющиеся в виде головных болей, истощения, учащенного сердцебиения и нарушения сна, ошибочно приписываются менопаузе.

По словам врачей, случаи гипертонии, которые не диагностированы, могут приводить к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям. Модель старения коронарных артерий у мужчин и женщин отличается. В основном у последних этот процесс начинается в период менопаузы. У дам среднего возраста кардиологи ищут стеноз. Если эта проблема не обнаруживается, то сразу же врачи приходят к выводу, что у женщин проявляются симптомы менопаузы, а гипертония отсутствует.

У дам среднего возраста может внезапно сужаться кровеносный сосуд, в результате блокируется кровоток к сердцу. К симптомам менопаузы относятся приливы, повышенная потливость, боль в груди, нерегулярное сердцебиение. Кардиолог на приеме должен обратить внимание на них, а не списывать данные признаки на климакс.

Источник: www.medikforum.ru