 

Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы

03.05.2021, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии от признаков менопаузы. Результаты проведенного исследования показали, что многие женщины среднего возраста могут жить с повышенным давлением, которое не дает о себе знать. Симптомы, проявляющиеся в виде головных болей, истощения, учащенного сердцебиения и нарушения сна, ошибочно приписываются менопаузе.
По словам врачей, случаи гипертонии, которые не диагностированы, могут приводить к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям. Модель старения коронарных артерий у мужчин и женщин отличается. В основном у последних этот процесс начинается в период менопаузы. У дам среднего возраста кардиологи ищут стеноз. Если эта проблема не обнаруживается, то сразу же врачи приходят к выводу, что у женщин проявляются симптомы менопаузы, а гипертония отсутствует.

У дам среднего возраста может внезапно сужаться кровеносный сосуд, в результате блокируется кровоток к сердцу. К симптомам менопаузы относятся приливы, повышенная потливость, боль в груди, нерегулярное сердцебиение. Кардиолог на приеме должен обратить внимание на них, а не списывать данные признаки на климакс.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад

13.08 / Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

09.10 / Это официально: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит расстались

22.07 / Ученые конкретизировали теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

03.05 / Подслушанный разговор: Ходченкова и Молочников о дружбе и работе

02.09 / Назван главный фактор развития диабета

29.10 / 23-летняя жительница жительница Минска сделала аборт после того, как увидела БЧБ-флаг у отца ребёнка

12.04 / Что произошло за день 11 апреля

30.07 / Капитан “Реал Мадрида” Серхио Рамос и Пилар Рубио покинули роддом с новорожденным сыном

11.04 / Мнение: Сравнение регионов РФ, слишком дешёвое электричество и желаемое пособие по безработице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика