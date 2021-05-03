«Истребитель демонов» опередил в американском прокате «Мортал Комбат»

Еженедельник Variety сообщил, что на просторах американского кинопроката японский анимационный фильм «Истребитель демонов. Поезд Бесконечный» опередил нашумевшую попытку экранизации на видеоигру «Мортал Комбат». Только за последний уик-энд сборы по «Истребителю демонов» составили 6,4 миллионов долларов, между тем как «Мортал Комбат» собрал 6,2 миллионов.

Стоит взять во внимание тот факт, что мультфильм не был продемонстрирован в таком большом числе кинотеатров, как «Мортал Комбат», а просто вышел на площадке стримингового сервиса HBO Max. Тем не менее, в масштабе мирового проката «Истребитель демонов» набрал более $428 млн в противовес «Мортал Комбат» — $66 млн. В Японии аниме-фильм «Истребитель демонов» достиг уровня самого успешного проекта в рамках кинопроката страны, собрав при этом $368 млн.

По мнению специалистов мировой киноиндустрии, это событие связано с тем, что жанр аниме, в отличии от прочей мультипликации для детей, захватывает подростковую и взрослую аудиторию. Став популярным, он уверенно набирает своих поклонников. В данном же случае «Истребитель демонов» полностью оправдал ожидания фанатов манги правильным направлением течения сюжета и качественной визуализацией экшн-сцен. Что же касается экранизаций по играм, то они как правило, становятся объектами жесткой критики и не смотря на коммерческий успех, у поклонников игр всегда возникают претензии по поводу сценария – даже если это знаменитый файтинг «Мортал Комбат».

Источник: www.gazeta.ru