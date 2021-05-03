«Истребитель демонов» опередил в американском прокате «Мортал Комбат»
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Еженедельник Variety сообщил, что на просторах американского кинопроката японский анимационный фильм «Истребитель демонов. Поезд Бесконечный» опередил нашумевшую попытку экранизации на видеоигру «Мортал Комбат». Только за последний уик-энд сборы по «Истребителю демонов» составили 6,4 миллионов долларов, между тем как «Мортал Комбат» собрал 6,2 миллионов.
Стоит взять во внимание тот факт, что мультфильм не был продемонстрирован в таком большом числе кинотеатров, как «Мортал Комбат», а просто вышел на площадке стримингового сервиса HBO Max. Тем не менее, в масштабе мирового проката «Истребитель демонов» набрал более $428 млн в противовес «Мортал Комбат» — $66 млн. В Японии аниме-фильм «Истребитель демонов» достиг уровня самого успешного проекта в рамках кинопроката страны, собрав при этом $368 млн.
По мнению специалистов мировой киноиндустрии, это событие связано с тем, что жанр аниме, в отличии от прочей мультипликации для детей, захватывает подростковую и взрослую аудиторию. Став популярным, он уверенно набирает своих поклонников. В данном же случае «Истребитель демонов» полностью оправдал ожидания фанатов манги правильным направлением течения сюжета и качественной визуализацией экшн-сцен. Что же касается экранизаций по играм, то они как правило, становятся объектами жесткой критики и не смотря на коммерческий успех, у поклонников игр всегда возникают претензии по поводу сценария – даже если это знаменитый файтинг «Мортал Комбат».
Источник: www.gazeta.ru
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