 

ФСИН поможет решить проблему дефицита школьных педагогов

03.05.2021, 16:40, Разное
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Министерство образования представило программу реализации инклюзии в пенитенциарной системе.

Благодаря нововведению, осужденные за экономические преступления получат возможность по ускоренной программе получить педагогическое образование. Это обеспечит приток новых кадров в образовательную систему.

Зэки будут преподавать в школах– В стране нехватка педагогов, а у нас есть доступ к высококвалифицированным кадрам, которые готовы поработать на благо обществу. И это не теоретики от замшелой науки, а реальные практики, знающие изнанку математических расчётов, и бизнес планов. Мы считаем, что благодаря этой программе, вопрос с нехваткой преподавателей экономики и математики в общеобразовательных учреждениях будет решён. Оплата труда для новых сотрудников будет производиться из специально организованного государственного фонда помощи социальной адаптации заключённых, – прокомментировал эту программу директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

В ведомстве отмечает, что мера снизит нагрузки на зарплатные фонды образовательных учреждений и даст возможность вводить для новоиспечённых педагогов повышающий коэффициент для дополнительной мотивации.

– Благодаря фонду и роли преподавателей, такие высококлассные специалисты смогут получать привычные суммы, которые смогут превышать в 2-3 раза доходы среднего педагога. Мы считаем, что такая практика благоприятно отразиться, как на образовательной, так и на пенитенциарной системе, – заключил директор ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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