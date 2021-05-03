 

Принц Гарри выступил на концерте в Лос-Анджелесе. Его встретили овациями. Видео

03.05.2021, 16:38, Новости дня
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Вопреки анонсу, беременная супруга герцога Сассекского Меган не смогла присутствовать на концерте в Лос-Анджелесе – свое обращение она запишет дистанционно.

Издание подчеркивает, что это первое публичное выступление герцога Сассекского в США и первое появление на публике после смерти деда, принца Филиппа, которого похоронили 17 апреля.

Фрагмент выступления принца Гарри опубликован 3 мая на личной странице пользователя Instagram Ванессы Пакете.

Герцог Сассекский вышел на сцену в серо-синей рубашке и джинсах, а на гигантском экране был выведен его королевский титул. Судя по ролику, зрители встретили его громкими овациями.

Принц Гарри призвал людей объединить усилия, чтобы положить конце пандемии, вызванной распространением коронавируса.

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Публикация от Vanessa Paquete (@britishmonarchy_duchesses_)

Контекст:Новость об участие герцога и герцогини Сассекских в звездном концерте, посвященном вакцинации, была обнародована  27 апреля на официальном сайте пары.
Запись концерта будет транслироваться 8 мая в эфире нескольких американских телеканалов.
Среди участников мероприятия заявлены президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Ведущей концерта стала американская певица Селена Гомес, а на сцене выступила ее коллега Дженнифер Лопес.
Принц Гарри и его жена совместно со Всемирной организацией здравоохранения являются координаторами кампании по обмену вакцинами. Выступая на мероприятии 8 мая, супруги будут говорить о важности вакцинации от коронавируса во всем мире. 
Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 1,06 млрд прививок, сообщает Bloomberg. Больше всего прививок сделали в США – ввели 232 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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