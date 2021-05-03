Пивной фестиваль Октоберфест отменили из-за пандемии

Зедер говорил, что одной из причин отмены фестиваля является нежелание навредить репутации Октоберфеста. По его словам, Октоберфест с такими мерами, как социальная дистанция и маски внутри знаменитых фестивальных палаток, невозможен. Поэтому власти не хотят портить его репутацию, превратив в суперраспространитель вируса.

Контекст:Октоберфест должен был пройти с 18 сентября по 3 октября. Ежегодно в фестивале участвует около 6 млн человек. В прошлом году его тоже отменили из-за карантинных ограничений – впервые за 70 лет.

Впервые Октоберфест впервые провели 12 октября 1810 года по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.

В XIX веке фестиваль отменяли всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

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