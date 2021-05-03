 

В ДТП с пьяным водителем в Донецкой области погиб мужчина и пострадали двое детей – прокуратура

03.05.2021, 16:38, Новости дня
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По данным следствия, 23-летний житель Покровска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом наехал кузовом автомобиля Geely на пешеходов – двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

Девятилетний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней – тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3561419134084211

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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