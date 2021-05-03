 

“Если Лукашенко позволит избить протестующих, войдет в историю как фашист”. Оппозиция Беларуси планирует новый протест 9 мая

03.05.2021, 16:38, Новости дня
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“Я призову белорусов выйти на улицы. Если [Александр] Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист”, – подчеркнул Латушко.

Журналисты спросили, находится ли Беларусь на пути к фашизму, Латушко ответил, что считающий себя президентом Беларуси Лукашенко никогда не скрывал восхищения “порядком”, который создал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, и не критиковал главу СССР Иосифа Сталина.

Он подчеркнул, что в Беларуси сейчас “бесчеловечный режим”. Латушко назвал происходящее “настоящим ужасом в Европе” и призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Лукашенко.

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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