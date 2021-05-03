 

Полякова: Если женщина – босс, она любит, чтобы в постели ее потягали за патлы

03.05.2021, 16:38, Новости дня
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“Но никто не ушел, и не потому, что я плачу огромные деньги, – меня в моем коллективе очень любят. Они знают, что я не со зла, а если “несется” что-то”, – заявила артистка.

В качестве примера певица рассказала историю, когда сотрудники не подготовили для нее костюм для переодевания.

“Я говорю: “Бл…дь, и что?!” Бывает разное. Есть люди – суки по жизни, когда им просто нужно просто выпить из кого-то кровь. Я никогда просто так кровь не пью. Во-первых, я по делу пью кровь, а во-вторых, очень люблю профессиональную работу – когда вокруг меня профессионализм, я мышка, птичка, зайка, козочка, но, когда вокруг п…здец, извините за выражение, я сука, коза и тварь”, – резюмировала артистка.

По словам Поляковой, в личной жизни у нее все наоборот.

“Если женщина – босс, она любит, чтобы в постели ее потягали за патлы”, – резюмировала артистка.

ВИДЕОВидео: 2POpodcast / YouTube
Контекст:Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.
В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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