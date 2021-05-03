 

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск

03.05.2021, 16:30, Разное
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В прошедшие выходные в интернете была опубликована фотография авиабилета из столицы Литвы – Вильнюса – в столицу Белоруссии – Минск. На документе было указано, что пассажиры рейса – лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и её советник по международным отношениям Франак Вячорка. В Сети сразу же заговорили о возможном возвращении “железной леди Белоруссии” на родину.

Также на снимке можно было увидеть дату вылета: 2 мая. Однако ни в этот, ни на следующий день Тихановская и Вячорка в Минск так и не прилетели. В связи с этим белорусские журналисты решили связаться с представителями 38-летней оппозиционерки и выяснить, являлся ли билет настоящим и почему политики так и не вернулись в страну.

Франак Вячорка лично подтвердил СМИ подлинность билета, но причины его покупки и отмены перелёта сообщать не стал. Он пояснил, что Светлана Тихановская и её офис очень много работают для достижения своих целей, но не вся работа может быть публичной. Вячорка добавил, что 3 мая Тихановская прибыла с официальным визитом в Словению. В пресс-службе политика также подчеркнули, что не знают, кто выложил в Сеть фотографию билета.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года Светлана Тихановская уехала в Литву. По словам её соратницы Марии Колесниковой, женщина была вынуждена покинуть страну под давлением белорусских спецслужб.



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