США могут вывести войска из Афганистана к июлю

Вашингтон и радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана в середине лета, а не к началу сентября, сообщил афганский телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на собственные источники.

По их информации, речь на переговорах между представителями США и талибов идет о завершении выхода американских сил из Афганистана к началу июля. Один из источников указал, что талибы не согласились с установленным США крайним сроком выхода в сентябре, поэтому «новый срок должен быть установлен в середине этого периода», передает ТАСС.

Ранее Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.

Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».

Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.