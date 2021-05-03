 

В ФРГ выразили надежду на углубление диалога после встречи G7

03.05.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встреча министров иностранных дел стран G7, которая начинается в понедельник в Лондоне, дает первый шанс на углубление диалога после смены власти в США, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года – не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей. Настало самое время, ведь за эти три года мир не остановился на месте, а те, кто хочет преобразовать мир в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали нас», – цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что Лондон является первой возможностью для углубленного стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации президента США Джо Байдена. «Мы хотим использовать этот шанс», – сказал министр.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что министры иностранных дел Группы семи (G7) обсудят на первой за два года очной встрече в Лондоне с 3 по 5 мая способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. 

Напоминм, в воскресенье глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Рааба, процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / В Ровенской области ослабили карантин

25.02 / Центральная больница Ивано-Франковска остановила прием больных с COVID-19: загружена на 105%

31.12 / Зеленский заявил, что “Нафтогаз” поставляет украинцам самый дешевый газ среди 50 компаний

09.07 / Мнучин выступил за новый раунд прямых выплат населению в связи с пандемией

09.11 / Франция обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

30.07 / Обнаружена связь между здоровьем в старости и смехом

26.10 / Зеленский: В отличие от некоторых наших соседей у нас есть большая роскошь – свободные выборы

29.12 / Euronews – в Великобритании начали активно воровать собак из-за пандемии

11.03 / Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска

13.04 / Ученые из МАИ предложили новую концепцию исследования Венеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика