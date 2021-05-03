В ФРГ выразили надежду на углубление диалога после встречи G7

Встреча министров иностранных дел стран G7, которая начинается в понедельник в Лондоне, дает первый шанс на углубление диалога после смены власти в США, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года – не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей. Настало самое время, ведь за эти три года мир не остановился на месте, а те, кто хочет преобразовать мир в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали нас», – цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что Лондон является первой возможностью для углубленного стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации президента США Джо Байдена. «Мы хотим использовать этот шанс», – сказал министр.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что министры иностранных дел Группы семи (G7) обсудят на первой за два года очной встрече в Лондоне с 3 по 5 мая способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Напоминм, в воскресенье глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Рааба, процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого.