 

Американские ученые рассказали о преимуществах агроэлектрических систем

03.05.2021, 15:52, Новости дня
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Расположенные в поле солнечные электростанции вовсе не противоречат ведению сельского хозяйства на той же самой территории, утверждают ученые из университета штата Орегон.

Исследования показали, что доходы от выпаса овец на обычных лугах составляют 1046 долларов с гектара в год. Если делать то же самое под солнечными панелями, можно заработать 1029 долларов. Секрет в том, что под солнечными панелями овцы находят тень в жаркую погоду и быстрее прибавляют в весе.

Кроме того, владельцам СЭС не нужно тратить деньги на периодические покосы. Разумеется, они также продают полученную от солнечного света электроэнергию. Совместить «зеленую» энергетику и сельское хозяйство – это отличная и весьма прибыльная идея, утверждают специалисты.



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