OPPO представит новые смартфоны к концу мая

Как сообщили источники в компании OPPO, уже до конца мая должна состояться официальная презентация новой модели смартфона Reno 6. Вернее сказать, производитель представит целую линейку мощных мобильных гаджетов, состоящую из трех основных версий.

Даже в базовом варианте устройство получит восьмиядерный процессор процессором MediaTek Dimensity 1200, работающий с частотой до 3 ГГц. В более совершенной версии с пометкой Pro установят Qualcomm Snapdragon 870. Данный чип также восьмиядерный, однако частота в нем достигает 3,2 ГГц. Наконец Reno 6 Pro+ будет оснащена процессором Snapdragon 888.

Также источники сообщают, что на смартфоны данной серии установят аккумуляторы емкостью 4500 мАч, к которым добавят быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт или беспроводное на 30 Вт.