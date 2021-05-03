Ученые рассказали, насколько важно правильно подобрать мелодию будильника
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Ученые из Австралии провели специальное исследование, результаты которого опубликовали в журнале Journal of Sleep Disorders and Therapy. Они, в частности, установили, что правильный выбор мелодии будильника значительно влияет на то, проснетесь ли вы в бодрости или сразу же почувствуете усталость.
По мнению исследователей, чувство усталости возникает из-за так называемой инерции сна. Чаще всего это явление наблюдается у тех, кто мало спит и поздно ложится в постель.
Однако ученые не советуют также устанавливать на будильник громкую и малоприятную музыку, которая «разбудит мертвого». Лучше использовать спокойную плавную мелодию с постепенно нарастающей силой звука. Тогда процесс пробуждения станет более естественным, и вы не будете чувствовать усталости по утрам.
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