Медики рассказали, что полезнее апельсин или грейпфрут

Цитрусовые, содержащие кладезь витаминов и минералов, – одни из любимых фруктов россиян. Медики назвали разницу между апельсином и грейпфрутом, проанализировав, что полезнее.

Отечественный диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина объяснила, что при выборе одного из двух цитрусовых нужно определиться, что хочет человек: если похудеть, то лучше остановить свой выбор на грейпфруте. В остальных случаях апельсин полезнее: в нём содержится больше витамина С, а ещё флавоноидов (активных веществ), микроэлементов, клетчатки и воды. Употребление оранжевых плодов – это хорошая профилактика железодефицитной анемии и онкологии.

Российский эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что грейпфрут способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и кишечника. В мякоти яркого фрукта присутствуют полезные вещества, расщепляющие холестерин и снижающие уровень сахара в крови. Это необходимо людям, страдающим диабетом, сердечной недостаточностью, высоким давлением и атеросклерозом. Даже запах оранжевого цитруса за счёт эфирных масел в кожуре уменьшит головную боль и раздражительность.

Зарубежные учёные в ходе очередного исследования также подтвердили, что грейпфрут помогает нормально работать ЖКТ, а ещё предотвращает онкологию. Вдобавок ко всему, сладко-горьковатый цитрус способствует похудению и лечению ожирения печени. Апельсин полезен при авитаминозе и при различных заболеваниях желудка и кишечника.

Эксперты объясняют, что при употреблении апельсинов и грейпфрутов существуют противопоказания – это аллергия на цитрусовые, а также обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также кислые фрукты нельзя употреблять, если появились проблемы с ротовой полостью, такие как кариес или стоматит.

Источник: rsport.ria.ru