 

Пользователи не узнали Оксану Самойлову на фотографии с Ольгой Бузовой

03.05.2021, 15:46, Разное
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Пользователи не узнали модель Оксану Самойлову на фотографии, которую обнародовала Ольга Бузова. Вместе знаменитости повеселились на дне рождения певца Филиппа Киркорова.
Сразу после финала второго сезона шоу «Маска» Кирокоров устроил пышную вечеринку, куда пригласил родных и близких, а также коллег по сфере шоу-бизнеса. Поздравить короля отечественной эстрады пришли Ольга Бузова, Алсу, Валерия, Яна Рудковская и многие другие. На мероприятии гости пели, танцевали, охотно фотографировались.

Снимком с вечеринки поделилась экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова. Вместе с ней на фото запечатлены Оксана Самойлова и певица Maruv. Ведущая для похода на день рождения к Филиппу Киркорову выбрала короткое черное платье, а свой образ дополнила массивными украшениями.

Супруга Джигана Оксана Самойлова пришла на мероприятие в спортивном костюме белого цвета и ботинках. На фото пользователи не узнали мать четверых детей. Некоторые отметили, что в своем Instagram супруга Джигана публикует только снимки с фильтрами. На новом фото все могут посмотреть, как она выглядит без них. В то же время нашлись и те, кто заявил, что Самойлова просто устала или же не хотела фотографироваться.



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