“На мамочку похож”, “Какой серьезный”. Фролова обнародовала новые снимки сына
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Праздничная корзина”, – подписала она публикацию.
“Ух, какой серьезный”, – отреагировали на фото подписчики ведущей.
“На мамочку похож”, – написали пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
Спустя почти полтора месяца после рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова вышла на работу – она ведет эфиры на “Радио НВ”, а до декрета была ведущей канала “Прямий”.
Отцом ребенка является телепродюсер Дмитрий Котеленец – Фролова отметила его в публикации, разместив в сети первое фото новорожденного сына.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет