“На мамочку похож”, “Какой серьезный”. Фролова обнародовала новые снимки сына

“Праздничная корзина”, – подписала она публикацию.

“Ух, какой серьезный”, – отреагировали на фото подписчики ведущей.

“На мамочку похож”, – написали пользователи сети.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Контекст:Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Спустя почти полтора месяца после рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова вышла на работу – она ведет эфиры на “Радио НВ”, а до декрета была ведущей канала “Прямий”.

Отцом ребенка является телепродюсер Дмитрий Котеленец – Фролова отметила его в публикации, разместив в сети первое фото новорожденного сына.

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