Гольдман: В Израиле быстро сообразили, что от пандемии спасет массовая вакцинация, а не локдауны. И сейчас в стране снято большинство карантинных запретов

Жизнь после “смерти” или Реалии вакцинированной страны.

Пожалуй, не найдешь более яркого признака возвращения к доковидным временам – на улицах Тель-Авива или Иерусалима впервые за долгие месяцы можно разглядывать лица прохожих. Израиль отменил обязательный масочный режим. Пока только на открытом воздухе, но и это уже грандиозно. Показатели заболеваемости снизились, без всякого преувеличения, драматически. Настолько, что большинство госпиталей рапортуют – больных коронавирусом нет, приступаем к обычной работе. В больнице “Ихилов” закрыли последнее ковидное отделение. На пике только в одной клинике их было шесть.

По сути, Израиль снял большинство карантинных запретов. Работают кафе и рестораны, клубы и парикмахерские, можно пойти в библиотеку или театр. То, что на целый год замерло, а то и вымерло – экономически и численно по человеческим ресурсам, – начинает возрождаться, заново оживать, что и существенно заметно для всего мира, ибо население Израиля наконец может сделать уверенный глоток свежего воздуха надежды на жизнь, как в доковидные времена… Да, ту как раньше…

Эти успехи выглядят еще более впечатляющими на фоне того, что происходит в мире. Суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии обновляет рекорды четвертый день подряд. В стране за сутки фиксируется более 350 тыс. заболевших. Такую эпидемиологическую катастрофу даже прозвали “индийский цунами”.

Европа постоянно жалуется на катастрофическую нехватку вакцин. Канада ввела жесткий локдаун с комендантским часом. Украина просто горит – в больницах не хватает мест, очень высокая смертность, снова вводился карантин, и почти совсем не идет кампания по вакцинации.

В Израиле еще полгода назад все было также скверно. Отделения заполнены, смертность доходила до полутора сотен человек в сутки. Коэффициент заражаемости поднялся до критического значения – 2, то есть один больной заражал двоих здоровых. Экономика испытывала огромное давление, система здравоохранения с трудом справлялась с потоком пациентов, росли расходы страны, и было ощущение полнейшей безнадежности.

Тут надо отдать должное властям, которые быстро сообразили, что локдауны и маски не спасут от эпидемии. У любых запретов есть предел эффективности. Стратегия быстрого купирования заболевания оказалась недостаточно эффективной. Почти полтора года всемирного карантина так и не привели к тому, что болезнь побеждена. Она теперь с нами надолго, если не навсегда. И карантинные мероприятия загоняют проблему внутрь, решая лишь краткосрочные задачи. Израильские эпидемиологи еще в начале пандемии утверждали, что средство только одно – массовая вакцинация. К ним прислушались.

В правительстве проявили чудеса изворотливости, но Израиль стал первой страной, которая получила вакцину в огромном количестве, достаточном для прививания всего населения. Тут сработали несколько факторов. Личные связи премьера Нетаньяху, который хорошо знаком с генеральным директором компании Pfizer. Экономический фактор – Иерусалим заплатил за каждую дозу вдвое больше, чем она стоила. Кроме того, Pfizer нужна была история успеха. Не проверка препарата на людях, как утверждают ковид-диссиденты, это можно сделать и в условиях лаборатории. Нужно было живое доказательство, что массовая вакцинация быстро приводит к победе над пандемией. Для этого требовался “испытательный полигон” – страна с относительно небольшим количеством населения, высокоорганизованной и полностью компьютеризированной системой здравоохранения. Способной быстро организовать, провести прививочную кампанию и поделиться данными.

Лучшей площадки, чем Израиль, нельзя было и представить. На сегодняшний день, начав вакцинацию в январе, Израиль успел полностью привить (двумя дозами) уже больше 5 млн граждан, а это около 75% взрослого населения, в то время как европейские страны еще не достигли рубежа 10% вакцинированного населения. В национальном штабе по борьбе с эпидемией осторожно говорят: появился коллективный иммунитет. Принято решение привить подростков с 12 лет. Специалистами отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в рамках широкомасштабного применения в Израиле. Педиатрическая ассоциация Израиля подчеркивает, что вакцинация подростков может иметь ключевое значение для борьбы с эпидемией. Через полгода планируют повторную вакцинацию взрослых.

Из многочисленных запретов в стране осталось, по сути, только ограничение авиасообщения, но и аэропорт понемногу оживает. Начинают пускать иностранцев, даже туристов. Пока только в составе групп и с обязательным тестированием. Для этого в аэропорту построили целый лабораторный комплекс.

Но самая важная категория людей, для которых эта информация важна, – многочисленные пациенты из разных стран, приезжающие лечиться в Израиль. Многие ждали этого момента, поскольку для них разговор идет о жизни и смерти. Наконец появилась возможность пройти точную диагностику, получить лечение в соответствии с международными протоколами, восстановить здоровье. Тем более что по результатам борьбы с COVID-19 израильская система здравоохранения в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. Соответственно, повысилось доверие людей.

Специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива готовятся вновь принимать пациентов из других стран, которые так ждут помощи. Заявок много, в том числе из Украины. Клиника готова, пусть и с некоторыми ограничениями, снова принимать и лечить всех нуждающихся в срочной помощи. Чтобы эмпирически не проверять метафизические гипотезы о смерти, давайте предпочтем верить в то, что мир получил панацею для отсрочки ее наступления – по крайней мере, от самого опасного невидимого, но ощутимого оружия против человечества в XXI веке – COVID-19. И пусть Израиль станет примером для других стран, которые с миром и благоразумием уберегут своих граждан!

Источник: “ГОРДОН”

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