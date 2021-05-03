 

США призвали к правосудию относительно убитых украинских журналистов Шеремета, Гонгадзе и Комарова

03.05.2021, 15:44, Новости дня
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“Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы”, – сказал он.

Пресс-атташе подчеркнул также, что независимые СМИ помогают обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушениям прав человека и “делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны”.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/496452171789197/

Контекст:Журналист “Украинской правды” Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области нашли его тело, а в 2009 году – останки черепа. В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Расследование дела Шеремета продолжается.
Черкасского журналиста Вадима Комарова избили 4 мая 2019 года, его обнаружили недалеко от центра города. 20 июня Комаров умер, не приходя в сознание. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении, позже переквалифицировала на “покушение на умышленное убийство”. В 2020 году полиция публиковала фоторобот вероятного преступника. По состоянию на май 2021 года преступление не раскрыто, следствие рассматривает три его версии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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