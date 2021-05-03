 

Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева

03.05.2021, 15:36, Разное
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Пожилой житель Саранска обратился к врачу с жалобами на высокое давление и учащённое сердцебиение. Оказалось, что дело отнюдь не только в преклонном возрасте и проблемах с организмом.

В ходе осмотра выяснилось, что пенсионер регулярно смотрел вечерние передачи с участием знаменитого российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Мужчина признался, что сильно переживает из-за того, что говорят и показывают в эфире этих программ.

Кроме того, чтобы не проспать очередной выпуск любимого шоу, россиянину постоянно приходилось употреблять бодрящие напитки. В частности, пациент зачастую пил крепкий кофе, что могло негативно сказаться на работе его сердечно-сосудистой системы. Медик выписала пенсионеру лекарственные препараты и рекомендовала ему меньше смотреть передачи с участием Соловьёва. Прислушался ли пациент к советам врача и улучшилось ли его состояние – не сообщается.

На телеканале “Россия-1” регулярно выходит в эфир авторское ток-шоу Владимира Соловьёва “Вечер с Владимиром Соловьёвым”, которое показывают в позднее время суток. Участники этой передачи нередко обсуждают актуальные политические события России, Украины и мира на повышенных тонах и ведут себя довольно вызывающе.



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