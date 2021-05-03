 

Захарова оценила вероятность отключения РФ от SWIFT

03.05.2021, 15:24, Новости дня
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Сценарий отключения РФ от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в Москве ведется межведомственная проработка снижения рисков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сценарий отключения РФ от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам», – отметила она, передает RT.

По словам Захаровой, в качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. «В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», – сказала представитель МИД.

Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества между российской системой МИР и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro. «Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», – сообщила она.

По ее словам, это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс. Захарова отметила, что «о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно».

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.



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