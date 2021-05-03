Мнение: Письмо: “Выстроить безопасную дистанцию”

Из-за темного леса в теме границ люди “защищают границы” скалками.

Это значит, что когда они чувствуют свой слив, они начинают активно косячить.

Слив от косяка увеличивается в два раза, косяк от слива тоже в два, и общий ущерб фигуре получается в четыре раза больше.

Причина сливов – открытая хлеборезка, желание отжать чужое. Всегда причина только одна, другой причины у сливов нет.

Причина косяков – в том же самом. Косяк – нападение на чужое сверху, слив – попытка влезть снизу. Вот и вся разница.

В каждом рапаньем письме обычно есть и то и другое, и очень важно видеть, как одно другое не то что дополняет, а умножает в разы.

avtoritetris

Добрый день, Уважаемая Эволюция. Спасибо за рубрику evolutio_lab и возможность обратиться к Вам и комментаторам.

Спасибо за разбор предыдущего письма. https://evo-lutio.livejournal.com/1322858.html

Стала больше вкладываться в себя и в имидж, сместила внимание с остальных на собственные изъяны, закрыла кредит за второе высшее, куда-то качусь понемногу. Наладила отношения с родными. Они меня поддерживают, стали общаться мало, но по делу и душевно.

Мне 26, воспитываю дочь, содержу кота, учусь на историка очно и работаю в компании в отделе закупок. Специфика работы заключается в постоянном бла-бла-бла с поставщиками из разных стран по поводу поставокотшива одежды для сетевых магазинов. Из хобби: играю на гитаре, пою, готовлюсь к полумарафону, поэтому с фигурой все 50 на 50, примерно нормально.

В отношениях – ничего интересного. Есть партнеры секс-онли. Р и А. Привлекательные мужчины с ОЗ выше моей в несколько раз. Стараюсь не залипать не на одном из, потому что с ними мне ничего не светит.

Редкие встречи то с Р, то с А – плохая штука в перспективе отношений. Я хочу отлепиться от обоих, но моих опор недостаточно для нормального человеческого самоуважения.

(Самоуважение – это и есть основная опора. Остальные опоры появляются благодаря этому. Но она хочет чтобы кто-то ей дал опоры, который станет достаточно для ее самоуважения. Она согласна себя уважать, если будут опоры)

Хотя я пытаюсь выстроить безопасную для себя дистанцию в общении.

(Сейчас она будет липнуть изо всех сил, думая, что выстраивает безопасную дистанцию)

Диалог с А. Началось с разговора о детях на работе. Из серии «у меня уже есть 4 ребенка. (я в курсе не была. на мой вопрос о семье отшутился один раз, больше не поднимала тему) А ты хочешь от меня детей? Могу сделать» я отшутилась и ушла, ссылаясь на дела.

А. прекрасный человек, молодой мужчина 37 лет, с хорошим имиджем, движимостью-недвижимостью и обаятельной улыбкой. Его жена с детьми в другом городе, и изредка он их навещает. отрывок из переписки:

– я хочу детей, но я хочу много-много. у тебя своих 4… и без меня достаточно..)

– какая ты прелесть у меня /смайлики сердечки поцелуйчики”

(Мужчина женат, ничего серьезного ей не предлагает. Она пристает к нему с темой детей и с щипцами, что она очень хочет, а ему наверное достаточно… Мужчина закрывает тему смайликами, то есть соглашается, что ему достаточно)

– я люблю тебя. Очень. но между нами ничего не может быть и не должно было. Это моя вина. Извини. я не была в курсе, что ты настолько семейный человек, мне жаль

– почему твоя вина, что там такого. Ты мне очень нравишься. Я серьезно говорю… Ты очень хорошая девочка

(Она достает следующие щипцы и даже скалки. Прощается с ним, угрожает, что у них ничего не будет, обвиняет его, что не сказал ей про свое положение. Дополняет эту связку щипцов еще одними щипцами про свою любовь и добавляет, что любит очень. Мужчина оправдывается кое-как, утешает ее, что она хорошая)

-и кем я буду? Девочкой, с которой ты спишь раз в месяц? Ты думаешь, это справедливо по отношению ко мне? Я не хочу этого. Я не готова к такому.

(Видя, что он шлангует, она достает скалку и обвиняет его в том, что он несправедлив, жесток. Это уже косяк ее, но обратите внимание, как он увеличивает ее слив. Ее унижение еще больше от этих упреков. И главное посмотрите, она обвиняет его и в том, что он ее использует, и в том, что использует ее слишком редко. Только рапаны умеют жаловаться одновременно на секс и на то, что секса очень мало)

-Почему раз в месяц, это только начало, все будет хорошо. Понятно. И как ты хочешь?

-чтобы ты был счастлив.

-смайлики сердечки и поцелуйчики

(Он оправдывается, что чаще ее не хочет. Осторожно спрашивает, сколько ей надо секса. Она достает еще одни щипцы. Понятно какие? Он в ответ шлангует. Она не просто дура в конце этого диалога, но и дура беспросветная)

Я свернула диалог, не отвечая.

(На что она хотела бы ответить? На его смайлики? Даже если рапана послать матом прямолинейно, он все равно сделает вывод, что закончил диалог он, не ответив на вопрос)

Мечтаю о мужчине, на чьи коленки можно было бы после работы завалиться с книжкой в помятой его рубашке. Я устала быть одна.

Но впечатления женщины, которую зовут замуж в тихую гавань семейного счастья, я не произвожу видимо.

(Просто она страстная львица, поэтому женатые мужчины с 4 детьми не зовут ее в свою гавань, к жене и детям)

Как прокачать и куда прокачивать все, что можно, чтобы не раскрывать хлеборезку на мужчин, с которыми хорошо, но не долго?