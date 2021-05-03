Дженнифер Лопес с мамой, принц Гарри без Меган Маркл и другие звезды на концерте Vax Live в Лос-Анджелесе

В воскресенье вечером принц Гарри вместе с Дженнифер Лопес, Селеной Гомес, Беном Аффлеком и другими принял участие в записи благотворительного концерта, организованного международной организацией Global Citizen на стадионе So-Fi в Лос-Анджелесе. Выступление герцога Сассекского перед многотысячной толпой зрителей стало его первым публичным выходом после похорон деда, принца Филиппа.

Принц Гарри произнес трехминутную речь, в которой благодарил врачей, борющихся с коронавирусом, и призывал к справедливому распространению вакцин против коронавируса во всем мире. Публика приветствовала английского принца овацией и стоя. Кстати, все гости шоу были вакцинированы.

Сегодняшний вечер – это праздник каждого из присутствующих здесь, вакцинированных передовых работников в аудитории и миллионов передовых героев по всему миру. Вы провели последний год, мужественно и самоотверженно сражаясь, чтобы защитить всех нас. Вы служили и приносили жертвы, подвергали себя опасности и действовали храбро, зная цену. Мы в долгу перед вами. Спасибо, – сказал принц Гарри. Принц Гарри появился на публике один, а его супруга Меган Маркл, будучи глубоко беременной вторым ребенком, осталась дома. СМИ предполагают, что Меган не смогла присутствовать, потому что, как известно, беременным прививку от коронавируса не делают. Изначально организаторы анонсировали совместное выступление герцога и герцогини Сассекских, поскольку Гарри и Меган возглавляют кампанию Vax Live, которая “направлена на то, чтобы внушить доверие к вакцинам во всем мире и помочь доставить вакцины от COVID-19 всем и везде”. В любом случае, Гарри выступил за двоих.

Мы собираемся вместе, потому что эта пандемия не может закончиться, если мы не будем действовать сообща с беспрецедентной приверженностью нашему общему человечеству. Вакцину нужно раздать всем и повсюду. Мы не сможем отдохнуть или по-настоящему выздороветь, пока не будет справедливого распределения во всех уголках мира. Вирус не признает границ, и доступ к вакцине не может определяться географией. Это должно быть принято как основное право для всех, и это наша отправная точка, – продолжил свою речь Гарри.

Герцог Сассекский говорил о страданиях миллионов и призывал не оставаться равнодушными к новым вспышкам эпидемии, в том числе и огромной второй волне в Индии.

Мы должны смотреть за пределы самих себя с сочувствием и состраданием к тем, кого мы знаем, и тем, кого мы не знаем. Нам нужно возвысить все человечество и сделать так, чтобы ни один человек или сообщество не остались позади. То, что мы делаем в этот момент, войдет в историю, и сегодня вечером мы солидарны с миллионами семей по всей Индии, которые сражаются с разрушительной второй волной, – сказал принц Гарри.

Дженнифер Лопес с мамой

Помимо Гарри, к публике обратился президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, правда, виртуально. За развлекательную часть шоу отвечали Брайн Джонсон из ACDC, колумбийский певец Джей Бэлвин, фронтмен Pearl Jam Эдди Веддер, комик Дэвид Леттерман, Селена Гомес и другие.

Бен Аффлек и Джимми Киммел

Ярким выступлением порадовала Дженнифер Лопес, которая появилась вместе с мамой. Кстати, ее бывший – Бен Аффлек, в возобновлении отношений с которым ее подозревают, стал одним из ведущих шоу.

Дженнифер Лопес Селена Гомес Дэвид Леттерман Брайн Джонсон