Стало известно, как первые поселенцы попали на территорию Северной Америки

Существует несколько теорий о том, как первые поселенцы прибыли в глубокой древности на территорию Северной Америки. Проведя ряд исследований, ученые установили, что, скорее всего, наши далекие предки приплыли туда на своих суденышках, двигаясь от острова к острову вдоль Берингова архипелага.

Это точно были выходцы из Евразии, утверждают ученые. Об этом свидетельствуют результаты исследований артефактов и ДНК. Скорее всего, тогда существовал еще и узкий перешеек между двумя континентами. Однако древние люди вряд ли добрались до него, так как нашли более короткий путь.

Сейчас в районе Берингова пролива существуют подводные образования, которые ранее могли быть островами, так как уровень Мирового океана был ниже. В любом случае миграция носила ступенчатый характер.