 

В Японии созданы мятные биопестициды

03.05.2021, 14:58, Новости дня
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Новой открытие японских ученых может принести исследователям, создателям агротехнологий и производителям миллиарды иен дополнительной прибыли, сообщают источники.

Специалисты по ведению сельского хозяйства обнаружили так называемые мятные биопестициды, которые работают не менее эффективно как ядохимикаты, уничтожающие паразитов на посевах сельскохозяйственных культур. Однако они совершенно безвредны для человека и окружающей среды, утверждают ученые.

Речь идет о применении некоего ментолоподобного вещества, отпугивающего и убивающего разных паразитов. Вредные насекомые, чувствуя запах, получают сигнал опасности и потому избегают селиться на полях. По мнению ученых, данное открытие может совершить переворот в технологиях сельскохозяйственного производства.



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