Депутаты, избранные в Госдуму в 20 лет, смогут уйти на пенсию в 30

Госдума работает над расширением программы поддержки молодых политиков с целью привлечения молодёжи в законодательные органы.

Уже в этом году планируется принять закон, по которому народные избранники, впервые получившие мандат в возрасте до 22 лет, смогут уйти на депутатскую пенсию после десяти лет работы.

Молодым политикам планируется зачитывать один год стажа за 5, таким образом, даже с учётом повышения пенсионного возраста они смогут претендовать на получение пенсии после 2 сроков работы в Госдуме.

Разрабатывается также программа поощрений для тех депутатов, кто ходил на работу каждую неделю и не пропустил ни одного квартального пленума. Им могут быть вручены государственные премии, денежные поощрения и предоставлено служебное жильё в Геленджике и других населённых пунктах в приоритетном порядке.

– У нас очень много молодых и энергичных депутатов. К примеру, Петя Володин, Ваня Сечин, Руслан Набиуллин, Денис Сурков. Этот список можно долго продолжать. Эти ребята с младых ногтей трудятся во благо народа в Госдуме. Им ради этого пришлось пожертвовать весёлой молодой жизни. Будет справедливо, если мы дадим им выйти на пенсию чуть раньше, чтобы они могли насладиться молодой жизнью и заняться, наконец, любимым делом: попутешествовать по свету, пожить в Испании или поработать вице-президентом в каком-нибудь банке, – сказал глава думского комитета по делам молодёжи Пётр Любимов.

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