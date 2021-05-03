 

Диетолог Павлова назвала продукты, которыми можно заменить мясо

03.05.2021, 14:53, Разное
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Диетолог и эндокринолог Зухра Павлова пояснила о продуктах, которыми можно заменить мясо. На своей странице в социальной сети Instagram она ответила на вопросы вегетарианцев.
По словам Павлой, есть мясо или же перестать употреблять его в пищу – личное дело каждого. Если человек желает сохранить здоровье, то необходимо компенсировать дефицит важных элементов – фолиевой кислоты, железа, В 12. Витамины группы В необходимо применять в метилированной форме. Кроме того, в рационе нужно увеличить количество растительного белка. Те, кто отказывается от мяса, должны потреблять рыбу, творог, яйца.

Некоторые пользователи спросили врача и о причинах появления прыщей. Они могут быть следствием гормонального дисбаланса или же дефицита железа. В данном случае нужно прийти на прием к эндокринологу и провести обследование.

Источник: www.instagram.com



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