Бывшая глава МИД Австрии заявила о незаконности американских санкций

Бывшая глава МИД Австрии высказалась относительно санкций, введенных американскими властями против России. Экс-политик ЕС считает, что такие меры являются незаконными, и Вашингтон нарушил свои международные обязательства.

С приходом к власти в Соединенных Штатах Джозефа Байдена вопрос разнообразных ограничений и запретов в отношении Российской Федерации принял новый характер. Президент и правящая элита США вводят новые санкции и призывает Европейский Союз усилить давление на Москву. Однако не все в ЕС считают, что подобная русофобская риторика уместна, так, экс-глава Министерства иностранных дел Австрии уверена в незаконности подобных решений.

Карин Кнайсль в беседе с журналистами подчеркнула, что активное давление американской стороны на компании, задействованные в постройке «Северного потока — 2», недопустимо. Еще предыдущий глава США Дональд Трамп упорно лоббировал интересы Вашингтона в энергетической сфере, пытаясь вытеснить конкурентов. Байден же многократно усилил эту тенденцию, пытаясь принудить европейские страны следовать его указаниям.

Однако своими санкциями Белый дом выходит далеко за пределы установленной международным законодательством юрисдикции. Таким образом, Джозеф Байден нарушает международные нормы, ставя под сомнение свою компетенцию и легитимность принятых им решений. Экс-руководитель МИД Австрии подчеркивает, что экстратерриториальная юрисдикция недопустима. Вашингтон должен вернуться в своей деятельности в правовое поле и распространять свою власть только на территории своей страны.

Источник: kadara.ru