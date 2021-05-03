Регина Тодоренко ответила на критику своих образов в проекте «Маска»

Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко оправдалась за свои необычные образы, в которых перевоплощалась в рамках шоу «Маска». Она решила «сбросить шкурку», как и участники проекта.

Регине Тодоренко нравится пробовать что-то новое, иногда она позволяет себе быть ребенком и смотреть на мир без страданий и предрассудков. Артистка любит жизнь и предпочитает верить в мечту. На протяжении эфиров шоу «Маска» многие писали Тодоренко, зачем она надевает какие-то странные вещи, местами выглядит вульгарной.

По словам супруги Влада Топалова, всего на свете знать невозможно, но есть всего два пути: развиваться и любить себя или же сидеть на диване, поливая грязью других. Для себя ведущая выбрала первый вариант. Она рада, что среди ее подписчиков в социальной сети Instagram большинство людей являются грамотными и адекватными. Своих почитателей Тодоренко поблагодарила за поддержку и любовь.

На новом фото артистка предстала в коротком черном платье со стильной укладкой. На шее у Тодоренко присутствовало крупное украшение.