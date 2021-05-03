МВД: Памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно и без нарушений

Глава полиции Одесской области Олег Бех также отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было – только одного мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол, так как он был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику.

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Всего в памятных мероприятиях в Одессе, по данным полиции, приняли участие почти 3 тыс. человек. Общественный порядок в городе обеспечивали более 2,5 тыс. правоохранителей.

Контекст:2 мая в Одессе представители патриотических и ветеранских организаций провели Марш защитников Одессы, посвященный трагическим событиям 2014 года.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год на 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

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