ВОЗ о последствиях пандемии COVID-19: В Украине 8 млн человек нуждаются в поддержке психического здоровья

Об этом глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал в интервью Общественному, которое опубликовали 3 мая.

“Мы видим, что в Украине 8 млн человек нуждаются в различной поддержке в вопросах психического здоровья. Во времена COVID-19, эта проблема еще больше обострилась. Во всех странах, пораженных вирусом, проблемы с психическим здоровьем только растут. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет нужно гораздо больше поддерживать семьи и людей”, – сказал он.

Хабихт отметил, что психологические последствия пандемии очень велики и они предстоят изучению.

“У нас есть дети, которые потеряли десятки дней обучения за последний год. У нас есть семьи, которые потеряли свои доходы. У нас много семей, которые не знают, что в будущем будет с работой”, – пояснил представитель ВОЗ.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к утру 3 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 2758 из которых – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 44,75 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,7 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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