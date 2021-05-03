В постели, бассейне, на отдыхе в Мексике и на лугу. Пять самых откровенных фото Каменских

Свое первое фото в Instagram, на котором запечатлена голой в постели, певица обнародовала в январе 2016 года. Его тогда оценили порядка 48 тыс. фолловеров. Артистка сопроводила публикацию изображением смайла в виде черта с рогами.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На публикацию еще одного такого снимка артистка решилась спустя три года после обнародования первого – в июне 2019 она разместила фото, на котором позировала сидя в постели с поднятыми вверх руками.

“Поймал меня с утра мой мальчик”, – подписала она тогда снимок. Эту публикацию оценили на сегодняшний день оценили около 450 тыс. пользователей сети.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В декабре 2019 года во время отдыха в Мексике Каменских позировала мужу без одежды, сидя к нему спиной. Эта фотография понравилась более чем 426 тыс. подписчиков артистки.

“Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это единение с природой”, – подписала фото певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В августе 2020 года артистка поделилась с поклонниками снимком, на котором была запечатлена летом на лугу среди трав. Каменских позирует в кадре без одежды, стоя спиной к объективу. Этот снимок оценили около 420 тыс. пользователей сети.

“Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем”, – прокомментировала снимок артистка.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В октябре 2020 года Каменских обнародовала фото, на котором была запечатлена голой в бассейне. Певица позировала в уже привычной позе, стоя спиной к фотографу. Публикация понравилась 410 тыс. ее поклонников.

“Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам”, – подписала Каменских фото.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Осенью 2020 года Каменских рассказывала, что автором снимков, на которых она запечатлена голой, в основном является ее муж, продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).

Певица призналась. что публикует кадры, на которых запечатлена без одежды или в откровенных нарядах, для тех подписчиков, которых эти снимки могут мотивировать.

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Каменских ведет активный образ жизни и придерживается здорового рациона питания.

Супруг Каменских Потап в октябре 2020 года в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast, заявил, что ему нравится, когда она снимается без одежды и размещает эти фото в сети.

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