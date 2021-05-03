 

В США хотят запретить ментоловые сигареты. Против выступили правозащитники

03.05.2021, 14:50, Новости дня
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В FDA считают, что запрет ментола в сигаретах и запрет всех вкусовых добавок в них поможет спасти жизни, особенно среди тех категорий людей, которые больше всего используют эти продукты. По данным ведомства, молодежь, цветные группы населения, группы населения с низкими доходами и представители ЛГБТК+ чаще всего покупают именно такие табачные изделия.

FDA также отмечает, что, согласно исследованиям, ментол увеличивает привлекательность табака и способствует переходу к регулярному курению, особенно среди молодежи. Ментол маскирует неприятный вкус и резкость табачных изделий, облегчая их употребление. Сигареты с ментолом также могут вызывать большее привыкание, и от них труднее отказаться из-за усиления действия никотина.

Ведомство отмечает, что запрет сигарет с ментолом в США приведет к отказу от курения еще 923 тыс. курильщиков, в том числе 230 тыс. афроамериканцев в первые 13–17 месяцев после вступления запрета в силу. Также прогнозируется, что благодаря запрету будет предотвращено около 633 тыс. смертей, в том числе около 237 тыс. смертей афроамериканцев.

В Управлении также разъяснили, что запланированный запрет затронет только производителей, дистрибуторов и продавцов табачной продукции, но об ограничении личных прав граждан речи не идет.

Запретить сигареты с ментолом и другими ароматизаторами в США хотят уже в следующем году.

Против запрета выступило Американское общество за гражданские прав (ACLU). Там считают, что хоть предложение о запрете и сделано из лучших побуждений, это может иметь серьезные последствия для расовой справедливости. В организации подчеркивают, что запрет повлечет за собой уголовное наказание, которое непропорционально повлияет на людей из цветных групп населения, а также поставит криминализацию курения в приоритет над общественным здоровьем и снижением вреда.

В организации также подчеркнули, что такой запрет поспособствует появлению больших подпольных нелегальные рынков продажи сигарет.

Контекст:По данным FDA, в США сигареты с ментолом курят около 18,6 млн человек. Также ментол предпочитают 85% курящих афроамериканцев, 47,7% латиноамериканцев, 41,1% азиатов и 30,3% белого населения. Кроме того, почти половина всех курящих в США детей в возрасте от 12 до 17 лет курят именно ментол.
Инициированный запрет продажи ментоловых сигарет является частью начатой администрацией Джо Байдена кампании по борьбе с никотиновой зависимостью в США. В стране планируют ограничить максимальное содержание никотина в сигаретах до уровня, при котором они не вызывают зависимости, отмечает The Wall Street Journal. Ожидается, что в первый год этой кампании бросят курить  5 млн курильщиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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