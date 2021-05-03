 

Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

03.05.2021, 14:42, Разное
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Список был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин поставил перед правительством России задачу обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных посланием и отчитаться об её выполнении до 1 июня текущего года. Затем кабмин должен будет докладывать главе государства о ходе работ раз в три месяца. Кроме того, российский лидер рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) следить за выполнением поручений. ОНФ должен будет представить свой доклад до 1 августа, затем – раз в квартал.

В общей сложности перечень содержит 18 пунктов. Большинство поручений были направлены правительству России и органам государственной власти. Помимо них в нём есть задачи для региональных властей.

Напомним, что Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале “Манеж” в Москве. В течении порядка полутора часов Путин рассказывал о способах решения главных задач страны, уделив особое внимание здравоохранению, борьбе с пандемией, развитию экономики и инфраструктуры.



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