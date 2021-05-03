 

Россиян призвали срочно покинуть Непал

03.05.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.

Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая. 

По словам посла РФ в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС. 

По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.

В январе РФ договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / “Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора”. Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера

08.09 / Новак назвал условие роста доли РФ на нефтяном рынке

09.03 / Анонсирован визит главы ПАСЕ в Россию

05.07 / В Чикаго застрелили семилетнюю девочку

16.10 / Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

21.03 / Одобрение «Спутника V» в Евросоюзе поможет предотвратить «угрозу коллапса» отношений с Россией

02.11 / “Хочется натуральных фоток”. 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье

17.02 / В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, пытавшегося спрыгнуть с седьмого этажа. Видео

26.02 / США ввели санкции против 76 саудовцев по делу Хашогджи

29.03 / Победителя конкурса «Лидеры России» назначили помощником зампреда правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика