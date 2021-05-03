 

Захарова назвала санкции Запада жестом отчаяния

03.05.2021, 14:30, Новости дня
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Запад не может принять новые реалии и признать право РФ на самостоятельное определение путей развития, а западные санкции в настоящий момент все больше напоминают жест отчаяния, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Санкции против РФ рассматриваем все больше в качестве жеста отчаяния в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов «блокового мышления», признать право РФ на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнерами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках», – сообщила Захарова в комментарии RT.

По ее словам, введенные против РФ меры, безусловно, негативно сказываются на отношениях российской стороны с «коллективным Западом». Они подрывают взаимное доверие, а также омрачают перспективы их нормализации. «Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что в настоящий момент РФ предпринимает все более активные шаги по дедолларизации своей экономики, а также по борьбе с общей зависимостью мира от национальной валюты США. «За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве РФ со странами АТР и Латинской Америки», – напомнила она.

Захарова добавила, что РФ не будет закрываться от внешнего мира, несмотря на подобные цели инициаторов санкций. Российская сторона всегда будет открыта для диалога по всем проблемным вопросам и будет готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами.

В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».



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