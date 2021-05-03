Полиция Харьковской области сообщила, что два пальца ребенку оторвало не петардой

О травматической ампутации пальцев, контузии и ожогами лица и второй руки писали 2 мая в Facebook Харьковской областной детской клинической больницы №1. Медики утверждали, что инцидент произошел “во время неосторожного обращения с петардой”.

“Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство”, – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Киевском районе Харькова.

Подростку оторвало два пальца на левой руке.

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