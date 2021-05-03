 

Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны

03.05.2021, 13:48, Разное
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Бывший заместитель секретаря украинского Совета нацбезопасности, генерал-майор вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос считает, что президент страны Владимир Зеленский и его офис намеренно мешает предотвращению “российской угрозы”. Об этом он рассказал в эфире одной из местных радиостанций.

Кривонос пояснил, что команда Зеленского препятствует принятию закона о территориальной обороне. По мнению генерала, этот документ – единственное, что удерживает Россию от вторжения в Незалежную. Генерал недоумевает, почему офис главы государства не продвигает законопроект несмотря на то, что он был зарегистрирован в Верховной раде ещё в минувшем году.

Военачальник рассказал, что он вместе с коллегами в течение года работал над этим документом. После чего его проект был представлен комитету Верховной рады и Совету нацбезопасности. Затем была сформирована рабочая группа, в которую были приглашены сотрудники силовых ведомств и общественники, работавшие над развитием территориальной обороны.

Однако во второй половине 2020 года офис Владимира Зеленского направил в Совбез письмо с просьбой отложить принятие закона ввиду его неактуальности. Сергей Кривонос считает, что это свидетельствует об “игре в составе российской пятой колонны”.



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