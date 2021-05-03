 

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

03.05.2021, 13:37, Новости дня
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Армянские парламент на специальном заседании в понедельник не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны, положив начало процедуре своего роспуска.

В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против, передает РИА «Новости».

Ранее правящая фракция парламента «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

В апреле Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня. При этом в предвыборный период Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. 



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