Российские телебашни включат праздничную подсветку в поддержку «Бессмертного полка»

Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк», на медиафасадах будет транслироваться надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«3 мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции «Бессмертный полк». На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Так, праздничная подсветка телебашен РТРС будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный шествию «Бессмертного полка».

Там уточнили, что общественная всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы. Зародившись как шествие потомков с фотографиями своих воевавших родственников, акция стала международным днем памяти и благодарности тем, кто вынес тяготы войны и спас мир от нацизма. Ежегодно в акции участвуют миллионы человек из РФ и еще более чем 100 стран.

«Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году планируется онлайн-шествие «Бессмертного полка». Все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Трансляция шествия во всех регионах начнется в 15.00 по местному времени. Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю «Бессмертного полка», – сообщили в пресс-службе.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк памяти», а также в миниприложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Регистрация участников продлится до 7 мая.