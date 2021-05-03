 

Российские телебашни включат праздничную подсветку в поддержку «Бессмертного полка»

03.05.2021, 13:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк», на медиафасадах будет транслироваться надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«3 мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции «Бессмертный полк». На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Так, праздничная подсветка телебашен РТРС будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный шествию «Бессмертного полка».

Там уточнили, что общественная всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы. Зародившись как шествие потомков с фотографиями своих воевавших родственников, акция стала международным днем памяти и благодарности тем, кто вынес тяготы войны и спас мир от нацизма. Ежегодно в акции участвуют миллионы человек из РФ и еще более чем 100 стран.

«Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году планируется онлайн-шествие «Бессмертного полка». Все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Трансляция шествия во всех регионах начнется в 15.00 по местному времени. Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю «Бессмертного полка», – сообщили в пресс-службе.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк памяти», а также в миниприложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Регистрация участников продлится до 7 мая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Ходорковский: Путин – типичный бандит

30.10 / “Пробивается сама”. Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью

12.11 / Мужчина убил топором жену в торговом центре в Ленобласти

27.06 / Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к убийствам американских военных в Афганистане

16.03 / Найдена замена литиевым аккумуляторам

24.06 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

21.11 / Зеленский объявил конкурс для украинцев до 30 лет. Приз – личная встреча с ним

03.09 / Эксперты выяснили, какие продукты вызывают быстрое старение хромосом

10.10 / В Великобритании в правилах по пандемии запутался даже сам премьер-министр

11.04 / Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика