«Второй Мессия», «эмбрион из космоса» и выпускники «Школы гейш»

Кого и за что судили по экзотической 239-й статье УК, вмененной теперь Навальному и его соратникам?

В четверг стало известно, что СК возбудил в отношении Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора ФБК* Ивана Жданова еще одно уголовное дело. На этот раз по достаточно редко применяемой 239-й статье УК РФ — «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». До сегодняшнего дня по этой статье обвиняемыми проходили преимущественно члены нетрадиционных религиозных и парарелигиозных сект, объединений и групп, а также гуру, сексуально и/или материально эксплуатирующие своих адептов. Словом — экзотика.

И теперь — Навальный и его сторонники

О возбуждении уголовного дела стало известно представителям ФБК из материалов иска о признании структур Навального экстремистскими организациями. Оказывается, дело было возбуждено еще 4 февраля 2021 года — уже после прокатившихся зимних акций протеста и ареста самого политика.

СК публично о таком повороте юридической мысли еще не заявлял.

Что известно о 239-й статье УК?

На практике подразумевается, что организации, о которых идет речь в статье УК, причиняют ущерб конкретным гражданам, ставшим жертвами обмана и разного рода манипуляций. Кто является пострадавшим в случае ФБК — школьники, студенты, представители интеллигенции, жертвователи, медийные персоны, уже ранее попадавшие в поле зрения СК за участие в митингах, — пока неясно. СК о том не заявлял.

В 239-й статье три части. 1-я — создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением (лишение свободы на срок до четырех лет).

Именно 1-я часть 239-й статьи УК попадает в расширенный в 2020 году президентом Путиным список уголовных статей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности.

2-я часть касается создания НКО (включая НКО-«иноагента»), деятельность которого сопряжена с побуждением жителей к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением (лишение свободы на срок до трех лет).

Как сказал «Новой» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы ФБК в деле о признании организации экстремистской, 2-ю часть вменяют всем троим: Навальному, Волкову и Жданову.

3-я же часть появилась в редакции УК РФ от 2012 года, она предусматривает наказание не только за участие в организации, указанной в 1-й и 2-й частях статьи, но и за агитацию в пользу таковой организации (лишение свободы на срок до двух лет).

Кого судили по 239-й статье?

Из данных судебного департамента Верховного суда РФ следует, что с 2009 года по статье 239 УК были осуждены 14 человек.

В 2012 году в Уфе суд оштрафовал на 100 тысяч рублей руководительницу местного отделения религиозной секты «Орда». Участники секты, чтобы исцелиться от болезней и очиститься, вызывали на кладбищах духов умерших, лечились окуриванием и камчеванием (ударами плети). В РФ «Орда» запрещена как «экстремистская организация». Впоследствии нескольких руководителей секты также осудили по той же статье. Так, в 2017 году суд Башкирии приговорил 41-летнюю женщину к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Она с декабря 2013 года по октябрь 2015 года проводила у себя дома сеансы, во время которых вводила посетителей в состояние транса с помощью одурманивающего растения, опасного для здоровья человека, и наносила удары плетками.

Суд по делу «Орды». Скриншот

В том же 2017 году суд в Уфе приговорил к штрафу в 30 тыс. рублей еще одну последовательницу «Орды» Акжан Сигизову. С февраля 2014 года по май 2015 года она проводила в своей квартире в Уфе религиозные обряды и церемонии, в ходе которых сообщала клиентам о наличии у них неизлечимых заболеваний. От ложных болезней она предлагала исцелиться путем общения с духами предков, камчевания и участия в платных паломнических поездках. Сигизова вводила посетителей в состояние транса и использовала манипулятивные технологии, внушая людям, что отказ от посещения организации влечет негативные последствия вплоть до смерти.

В 2013 году суд в Новосибирске приговорил к 11 годам в колонии строгого режима «пришельца с Сириуса», «Второго Мессию», «пророка» и «эмбриона, попавшего на землю через НЛО». Так представлялся всем лидер запрещенной в РФ оккультной тоталитарной секты «Ашрам Шамбала» (другие названия: «Путь к счастью», «Академия Счастья», «Школа гейш», «Олирна» и др.) Константин Руднев, утверждавший, что он послан на Землю просветлять людей и вести их к истине.

Глава религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константин Руднев. Фото: РИА Новости

В конце 80-х он проходил лечение в психиатрической лечебнице, но неудачно. С 1990 по 2010 год филиалы его секты действовали на территории 20 субъектов Российской Федерации (в том числе в Москве и Петербурге), а также в других странах на территории бывшего СССР. Общее количество членов по разным оценкам составляло от 15 до 20 тысяч человек. Возраст адептов — от 17 до 30 лет. В ходе расследования было установлено, что в секте имело место вымогательство, совращение малолетних, сексуальное насилие, садистские оргии, изготовление и продажа за рубеж порнографических видеозаписей. Также стало известно, что верхушка секты владеет десятком квартир в благоустроенных районах Новосибирска, переписанных на имя Руднева его адептами. Однако главный фигурант скрылся на несколько лет, и следствие было приостановлено.

На продаже имущества адептов, видеопродукции оккультного и порнографического содержания, лекциях и семинарах Руднев заработал порядка 10 млн долларов. Помимо ч. 1 ст. 239 УК РФ Рудневу и наиболее активным членам группы были предъявлены обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Суд взыскал с подсудимого 3,7 млн рублей в пользу потерпевших.

В том же 2013 году суд в Оренбурге приговорил к девяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима руководителя тоже запрещенной «Школы самосовершенствования» Вячеслава Веснина, чьи последователи придерживались неофашистских взглядов, а на собраниях устраивали оргии с участием несовершеннолетних. Веснина также лишили звания лейтенанта запаса. Четверо других руководителей секты были приговорены к отбыванию наказания в колониях общего режима. Галина Дмитрук, бывшая супруга лидера сектантов, получила восемь лет и три месяца колонии.

Вячеслав Веснин

Секта во главе с Вячеславом Весниным, врачом-психиатром Оренбургского областного психоневрологического диспансера, существовала на территории Оренбургской области более десяти лет. За это время в штаб-квартире сектантов — трехэтажном особняке в поселке Ростоши — велась неофашистская агитация, в незаконные действия вовлекались дети и подростки.

В 2014 году суд в Кемеровской области осудил условно сотрудников реабилитационного центра «Спасение», которые похищали и насильно удерживали пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Возглавлял «Спасение» пастор церкви «Новое поколение» Егор Сигарев. От наказания его освободили.

В 2015 году в Ивановской области по 239-й статье осудили главу «Музея народного быта» и руководителя запрещенной организации «Троерусский народ» Александра Шевцова, который «с целью очищения и освобождения от отрицательной энергии» избивал своих адептов, в том числе стариков, женщин и маленьких детей. Мастер рукопашного боя не гнушался бить по лицу. В стране он создал целую сеть «народных заповедников» «с добровольным истязанием для духовного просветления». По ч. 1 ст. 239 УК РФ Шевцову грозило до четырех лет лишения свободы. Впрочем, от уголовной ответственности в том же 2015 году он ушел — по амнистии к 70-летию Победы.

Александра Шевцов. Фото: соцсети

Не так давно в Красноярском крае по части 1-й статьи 239-й было возбуждено уголовное дело в отношении глав запрещенной в РФ религиозной организации «Церковь последнего завета» (основатель Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом). Следствие полагает, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие. В результате некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.

Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион). Фото: РИА Новости

По части 2-й статьи 239-й сейчас обвиняются и двое участников протестов в Ингушетии в марте 2019 года, когда силовики трижды пытались разогнать митинг против утверждения закона «О референдуме по вопросу границы между Ингушетией и Чечней».

Вадим Прохоров

адвокат

— Я еще не сталкивался в своей практике, защищая политиков и активистов, с тем, чтобы им предъявляли 239-ю статью. Никому из политиков уж точно никогда такое еще не предъявляли. Это как с «санитарным делом». Статью 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» политикам тоже до недавнего времени еще не предъявляли. Только в этом году после протестных акций. Так и с 239-й.

Видимо, следователи сидели и по всему Уголовному кодексу искали, какую еще статью вменить Навальному и его ближайшим сотрудникам. И ничего более подходящего и экзотического не нашли. Просто открытым текстом показывают, что мы хоть что-нибудь, но найдем. Такое уже ставшее привычным произвольное применение законов. Ищется любой предлог.

На мой взгляд, произвольное применение 239-й УК — ярчайший повод защите Навального потом обратиться в Страсбург с жалобой на нарушение 18-й статьи Европейской конвенции: «Пределы использования ограничений в отношении прав». Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Речь именно о том, что квазиюридическими методами власти РФ, вменяя сейчас 239-ю статью Навальному, решают свои исключительно политические вопросы. Цель — показать стране и миру, что мы не остановимся ни перед чем, и уже не только в отношении Навального, но и его сторонников, которых немало. Возбуждение уголовного дела по 239-й — по замыслу, должно оказать охлаждающее воздействие на всех, кто продолжает идти за Навальным.

Вера Челищева

*Организация внесена Минюстом в список иностранных агентов

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