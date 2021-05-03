Андрей Норкин одной фразой осадил политолога Александра Сытина за слова о русских девушках

Участие политолога Александра Сытин в ток-шоу «Место встречи» стало причиной скандала. Ведущему Андрею Норкину пришлось резко осадить гостя за его высказывание о русских девушках.

Гостем одного из выпусков ток-шоу «Место встречи» стал политолог Александр Сытин. Однако его высказывания стали причиной конфликта не только с другими участниками передачи, но и с ее ведущим. Андрею Норкину пришлось резко осадить эксперта, высказавшегося в оскорбительном тоне о российских женщинах.

В студии телеканала НТВ Сытин сравнил соотечественниц с гражданками Франции. Причем, по его мнению, сравнение было не в пользу россиянок, европейским дамам он приписал превосходство над женщинами России. По его мнению, на прекрасный пол в родной стране можно смотреть только с расстояния, ни в коем случае не общаясь. В то же время, политолог преклоняется перед французскими дамами, прелесть которых раскрывается именно в беседе с ними. Кроме того, в студии «Места встречи» Сытина также спросили, способна ли жительница Франции остановить на скаку коня.

Участники обсуждения в студии не оставили подобную реплику без внимания, засыпав Сытина критическими замечаниями. Ведущий же программы Андрей Норкин вспомнил японскую поговорку о том, что издалека, во тьме и под зонтом каждая жительница представляется красавицей. Возмутили слова политэксперту и многочисленных интернет-пользователей. Под публикацией видео на YouTube-канале обычные пользователи оставили множество комментариев с осуждением такого отношения к согражданкам.

Источник: tsargrad.tv