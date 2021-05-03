 

В “умных” часах Apple Watch Series 7 появится функция для определения уровня сахара в крови

03.05.2021, 13:06, Разное
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С недавнего времени сеть интернет изобилует слухами о том, что американская компания Apple в перечень функций умных часов Apple Watch Series 7 внесет возможность мониторинга уровня сахара в крови. В случае положительного решения этого вопроса потребность приобретения дорогостоящих тестов и сдачи крови сама собой отпадает. Это также поднимет продажи Apple Watch Series 7 на небывалую высоту.
Непревзойдённый гигант в производстве многозадачных операционных систем, корпорация Apple является самым крупным клиентом у поставщика датчиков подобного типа Rockley Photonics. Возможно уже в 2022 году гаджеты, оснащенные этим функционалом, станут доступны для массового потребителя.

Такой функционал необходим тем пользователям, которые прежде чем сделать инъекцию инсулина, сначала измеряют уровень сахара в крови, что впоследствии и должно определять дозировку препарата. На данный момент такая процедура усложнена тем, что манипуляции, связанные с забором крови и последующего замера с помощью тестовой полоски, которая затем вставляется в глюкометр для получения результата, бывают болезненными, а также требуют соблюдения стерильных условий в течении всего процесса. Да и сами приборы с рассходниками являются дорогостоящими.

С 2015 года смарт часы Apple Watch своим функционалом направленны на поддержание жизни их владельцев. Помимо пульсометра и функции снятия ЭКГ, появление мониторинга уровня сахара в крови сделает гаджет еще более популярным.

Источник: csn-tv.ru



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