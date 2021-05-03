Продажи смартфона Redmi Note 10S стартуют13 мая

О выходе своего нового смартфона официально объявили в руководстве бренда Redmi. Note 10S появится на прилавках магазинов 13 мая, вместе с ним производитель предлагает прозрачный чехол и зарядное устройство.

Администрация компании Xiaomi пояснила об официальном выходе нового смартфона под брендом Redmi. Note 10S, по словам вице-президента Ману Кумара, выйдет в продажу уже 13 мая. На странице профиля корпорации в соцсети Twitter добавляется, что первыми девайс получат индийские покупатели, после чего аппарат станет доступен и в других странах мира.

Redmi Note 10S соответствует всем актуальным трендам технологий, диагональ его дисплейной панели составит 6,43 дюйма. Мощность и быстродействие устройству обеспечивает однокристальная мобильная платформа на восьми ядрах Helio G95 от MediaTek, дополненная емким чипом оперативной памяти. Немалым должен быть и объем флэш-накопителя встроенной постоянной памяти. Главный объектив основной камеры имеет разрешение в 64 миллиона точек, девайс позиционируется, как аппарат для фотолюбителей.

Долгая работа без необходимости поисков розетки S станет возможной благодаря вместительному аккумулятору емкостью 5 тысяч мА•ч с поддержкой 33-Ваттной быстрой зарядки. Линейка состоит из четырех моделей, основной Redmi Note 10 и Pro-, а также Pro Max и S-версий. Вместе со смартфоном в комплекте предлагается прозрачный чехол, зарядное устройство, кабель для подключения к компьютеру и скрепка для установки сим-карты.

Источник: www.ixbt.com