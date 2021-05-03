Убийство журналиста Комарова, произошедшее в Черкассах в 2019 году, еще не раскрыто – МВД

Он назвал “неизвестным” мужчину, который наносил журналисту удары в голову.

“К сожалению, до сих пор не раскрыто убийство журналиста Комарова. […] Следствие рассматривает три основные версии нападения и избиения: главная – месть из-за профессиональной журналистской деятельности, а также внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление неустановленным лицом с целью завладения имуществом”, – сказал Шевченко.

По его данным, в рамках расследования опрошены 1693 человека, проведено семь осмотров места происшествия, пять санкционированных обысков, “отработано” около 100 камер видеонаблюдения.

Спикер МВД отметил, что предполагаемого преступника зафиксировали 17 камер.

Контекст:4 мая 2019 года избитого Комарова обнаружили недалеко от центра Черкасс. Сначала правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении, позже переквалифицировали на статью “покушение на умышленное убийство”.

В числе версий, которые рассматривает следствие, – нападение из-за профессиональной деятельности Комарова.

20 июня Комаров умер. С момента нападения он был без сознания и находился в состоянии комы.

Полиция публиковала фоторобот вероятного преступника.

В июле 2020 года в Нацполиции сообщали, что в рамках расследования опросили почти 1500 человек.

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