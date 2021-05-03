 

Джанабаева в присутствии Меладзе покормила грудью дочь. Фаны обсуждают изнуренный вид супругов

03.05.2021, 13:05, Новости дня
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“Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые”, – написала Джанабаева.

В ролике видна детская рука, трогающая грудь певицы. Она записала видео в процессе кормления своей новорожденной дочери.

“Друзья, с майскими праздниками!” – сказал Меладзе, гремя погремушкой. “Всем отличного отдыха, хорошего настроения!” – добавила Джанабаева.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Подписчики заметили, что супруги выглядят уставшими.

“Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные”, – отметила yana_kordonska.

“Это на 1 апреля нужно было выложить. Красивая ты, тебя даже синяки не портят!” – написала polina_askeri.

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Возьмите кубики льда и проведите ими по коже. Движения нужно делать от внешней части лица к внутренней.

Можно также использовать компрессы из зеленого чая. Для этого необходимо сделать крепкую заварку, окунуть в нее кусочки бинта или ватные диски, окунуть в чай. Поместить на закрытые глаза и полежать 10–15 минут.

Справиться с синяками и отеками поможет и маска из свежего огурца. Тонкие кусочки необходимо разместить на зоне под глазами. Выдержать около 15 минут.

Контекст:Джанабаева родила дочь 12 апреля 2021 года. Вместе с Меладзе она также воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014).
Новорожденная стала для Меладзе шестым ребенком. От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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