В ОП указали на противоречивость и непрозрачность избирательной системы США

Первый зампред Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что избирательная система США настолько противоречива и непрозрачна, что любые комментарии Вашингтона про выборы в других странах «просто не могут звучать».

Малькевич специально для Telegram-канала ОП РФ начал серию экспертных комментариев о реальном устройстве электоральной системы США и проблеме «двойных стандартов» при оценке работы политических институтов в этой и других странах. Экспертно-аналитический цикл носит название «Не валяй бюллетень, Америка».

«Нас все время пытаются убедить в прозрачности выборной системы в США. При том, что реально тамошние юридические рамки очень сложны, у них огромное число всевозможных вариаций, как и электоральных практик в зависимости от штатов. А само администрирование выборов крайне децентрализовано», – говорится в первом комментарии Малькевича.

По его словам, в то время как в РФ бьются над организацией процесса наблюдения за выборами, внедряют систему дистанционного электронного голосования, делают все, чтобы каждый шаг был максимально прозрачным, «в США даже не существует федерального органа, который следит за всем процессом, а наблюдение за выборами регулируется законами штатов». «Так, в 18 из них существует законодательный запрет на наблюдение за выборами иностранными наблюдателями. Нередки случаи, когда прокуратура штата удаляла наблюдателей, потому что наблюдение вообще не предусмотрено. За закрытыми дверями и без свидетелей очень удобно принимать «правильные» решения», – отмечает Малькевич.

Он также указывает, что в США большинство избирательных органов ориентированы на одну из партий и составляются из назначенцев той партии, которая главенствует в штате, и только в 20 штатах избиркомы двухпартийные или нейтральные. При этом избирательная комиссия еще с августа 2019 года не имеет кворума, поэтому не может принимать решения.

«Любые комментарии со стороны США про выборы в других странах просто не могут звучать, их избирательная система настолько противоречива и непрозрачна, что любые комментарии с их стороны абсурдны», – заключил Малькевич, пообещав в будущем рассказать другие подробности избирательного процесса в США.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «США не стесняются учить демократии другие страны. При этом не слышат голоса своих граждан, которые прямо говорят, что институт коллегии выборщиков препятствует демократическому волеизъявлению людей, допускает избрание кандидата, за которого проголосовало не большинство, а меньшинство избирателей».